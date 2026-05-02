A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), amplia a vacinação contra a dengue a partir da próxima quarta-feira, dia 6, com o imunizante do Instituto Butantan.
Nesta etapa, poderão se vacinar trabalhadores da saúde, entre 18 e 59 anos, tanto da rede pública quanto privada – sendo necessário apresentar comprovante de vínculo profissional -, além de pessoas com 59 anos, dentro da faixa de 59 anos a 59 anos, 11 meses e 29 dias.
Atualmente, o município conta com cerca de 1.200 doses disponíveis e aguarda o envio de novos lotes pelo Ministério da Saúde. A ampliação representa um avanço importante na estratégia de proteção, mas ainda ocorre com quantidade limitada de vacinas.
Isso porque, neste primeiro momento, estão sendo utilizadas doses remanescentes que haviam sido destinadas aos públicos prioritários da Atenção Primária e que não foram totalmente aplicadas.
A Prefeitura já solicitou a reposição ao Governo do Estado e deve ampliar a oferta assim que houver a regularização do abastecimento por parte do Ministério da Saúde.