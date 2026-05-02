A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), amplia a vacinação contra a dengue a partir da próxima quarta-feira, dia 6, com o imunizante do Instituto Butantan.

Nesta etapa, poderão se vacinar trabalhadores da saúde, entre 18 e 59 anos, tanto da rede pública quanto privada – sendo necessário apresentar comprovante de vínculo profissional -, além de pessoas com 59 anos, dentro da faixa de 59 anos a 59 anos, 11 meses e 29 dias.

Atualmente, o município conta com cerca de 1.200 doses disponíveis e aguarda o envio de novos lotes pelo Ministério da Saúde. A ampliação representa um avanço importante na estratégia de proteção, mas ainda ocorre com quantidade limitada de vacinas.