O reforço em campanhas educativas, fiscalização e ações de prevenção já apresenta impacto nos indicadores de segurança viária em Jundiaí. Em um ano, o município reduziu sua posição no ranking estadual de mortes no trânsito. De acordo com o Infosiga, a cidade caiu da primeira para a oitava colocação no índice de óbitos por 100 mil habitantes entre municípios com mais de 300 mil habitantes. Nas vias urbanas, o resultado é ainda mais positivo, com Jundiaí no 12º lugar, evidenciando a efetividade das medidas adotadas.
Desde o ano passado, a cidade vem intensificando ações para ampliar a segurança viária, com iniciativas que integram o programa “Move Aí”. Entre elas, estão a implantação e reforço da sinalização vertical, horizontal e semafórica em toda a cidade, além da ampliação do trabalho preventivo e educativo, realizado em escolas e empresas, especialmente em períodos estratégicos como a volta às aulas e o movimento “Maio Amarelo”.
Com o programa “Move Aí”, a Prefeitura de Jundiaí atua para organizar o crescimento da cidade, com foco na melhoria da mobilidade urbana e na fluidez do trânsito. A proposta é direta: reduzir congestionamentos, ampliar as opções de deslocamento e garantir que a população passe menos tempo no trânsito, com mais conforto e qualidade de vida. A partir de estudos técnicos e do trabalho integrado entre equipes, o município vem avançando com ações planejadas dentro do programa.
As iniciativas são conduzidas de forma articulada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), que monitora o comportamento do tráfego nos bairros para implantar soluções mais eficientes. Entre as medidas estão ajustes na sinalização, intervenções pontuais e estratégias que priorizam a fluidez viária, especialmente nos horários de maior movimento. Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, o momento exige organização e planejamento. “O desenvolvimento da cidade precisa acontecer de forma responsável. Estamos atuando para corrigir gargalos antigos e construir uma infraestrutura mais eficiente, com trânsito mais organizado, transporte confiável e mais segurança para quem circula por Jundiaí.”
Outro destaque importante para a obtenção desses resultados foram as campanhas educativas promovidas por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (SMCOM). As ações reforçaram, em diferentes mídias, a importância da conscientização no trânsito e contribuíram para a mudança de comportamento da população. Como exemplo, lançada em julho de 2025, a campanha “Não deixe um acidente contar sua história” alertou para o alto índice de mortes de motociclistas em Jundiaí, ampliando o debate com a população e reforçando a adoção de atitudes mais seguras no trânsito. A iniciativa evidencia o papel estratégico da comunicação como ferramenta de política pública, capaz de informar, sensibilizar e engajar a população na construção de uma cidade mais segura.
Educação no trânsito
O município também desenvolve iniciativas como o Programa de Segurança do Motociclista, que reúne 24 entidades e já promoveu treinamentos gratuitos de condução segura. Entre as ações recentes, destaca-se o workshop de segurança viária realizado em 23 de abril, com representantes de empresas da região, além de atividades práticas e campanhas como “Só um Minutinho” e “Ponto Cego”, que incentivam a conscientização e a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.