O reforço em campanhas educativas, fiscalização e ações de prevenção já apresenta impacto nos indicadores de segurança viária em Jundiaí. Em um ano, o município reduziu sua posição no ranking estadual de mortes no trânsito. De acordo com o Infosiga, a cidade caiu da primeira para a oitava colocação no índice de óbitos por 100 mil habitantes entre municípios com mais de 300 mil habitantes. Nas vias urbanas, o resultado é ainda mais positivo, com Jundiaí no 12º lugar, evidenciando a efetividade das medidas adotadas.

Desde o ano passado, a cidade vem intensificando ações para ampliar a segurança viária, com iniciativas que integram o programa “Move Aí”. Entre elas, estão a implantação e reforço da sinalização vertical, horizontal e semafórica em toda a cidade, além da ampliação do trabalho preventivo e educativo, realizado em escolas e empresas, especialmente em períodos estratégicos como a volta às aulas e o movimento “Maio Amarelo”.

Com o programa “Move Aí”, a Prefeitura de Jundiaí atua para organizar o crescimento da cidade, com foco na melhoria da mobilidade urbana e na fluidez do trânsito. A proposta é direta: reduzir congestionamentos, ampliar as opções de deslocamento e garantir que a população passe menos tempo no trânsito, com mais conforto e qualidade de vida. A partir de estudos técnicos e do trabalho integrado entre equipes, o município vem avançando com ações planejadas dentro do programa.