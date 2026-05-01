O Parque do Corrupira ficou tomado por milhares de famílias nesta sexta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, em Jundiaí. Desde as primeiras horas do dia, o espaço se transformou em um grande ponto de encontro, reunindo lazer, cultura, gastronomia e serviços gratuitos para a população.
Entre churrascos, risadas e encontros marcados, o público aproveitou uma programação completa: food trucks, feira livre, brinquedos infláveis, quadra de areia, música ao vivo e exposição de artesanato pelos programas Jundiaí Feito à Mão e Galpão Criativo. Produtos das Rotas Turísticas também marcaram presença, reforçando a valorização da produção local.
O prefeito Gustavo Martinelli esteve no parque e destacou o significado da data. “Quero agradecer a todos os trabalhadores jundiaienses pelo seu dia, especialmente aos servidores públicos. Nossa cidade é referência em qualidade de vida graças ao empenho dessas pessoas. É muito gratificante ver o parque cheio, com famílias convivendo e celebrando juntas”, afirmou.
Ele também reforçou a transformação do espaço. “O Parque do Trabalhador está de portas abertas há um ano após a reabertura. Passou por uma ampla revitalização, com ampliação dos quiosques e melhorias na infraestrutura, garantindo mais conforto, segurança e qualidade para a população”.
Para muitos, o dia foi de reencontro e tradição. A comerciante Maria de Lourdes Vieira reuniu cerca de 30 familiares e amigos para um churrasco no parque. “Estamos aqui nos divertindo… O convívio familiar é um legado que meu pai deixou. Hoje é dia de compartilhar amor. Virou uma festa”, contou.
Multivacinação
Além do lazer, o cuidado com a saúde também teve espaço. A Prefeitura ofereceu multivacinação gratuita durante o evento, incluindo a vacina contra a gripe (influenza) para os públicos prioritários.
O casal Hélvio Presoto e Maria de Fátima Araújo Presoto aproveitou a oportunidade. “Fazia tempo que precisávamos nos vacinar e hoje foi o momento ideal”, disse ele. “É dia de festa, mas também de cuidar da saúde”, completou ela.