O Parque do Corrupira ficou tomado por milhares de famílias nesta sexta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, em Jundiaí. Desde as primeiras horas do dia, o espaço se transformou em um grande ponto de encontro, reunindo lazer, cultura, gastronomia e serviços gratuitos para a população.

Entre churrascos, risadas e encontros marcados, o público aproveitou uma programação completa: food trucks, feira livre, brinquedos infláveis, quadra de areia, música ao vivo e exposição de artesanato pelos programas Jundiaí Feito à Mão e Galpão Criativo. Produtos das Rotas Turísticas também marcaram presença, reforçando a valorização da produção local.

O prefeito Gustavo Martinelli esteve no parque e destacou o significado da data. “Quero agradecer a todos os trabalhadores jundiaienses pelo seu dia, especialmente aos servidores públicos. Nossa cidade é referência em qualidade de vida graças ao empenho dessas pessoas. É muito gratificante ver o parque cheio, com famílias convivendo e celebrando juntas”, afirmou.