A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Subseção Jundiaí) sediou nesta semana um simpósio sobre bets e regulação das apostas on-line. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Jundiaí participou do evento e reforçou a necessidade de se atentar para os riscos desta prática.

Segundo dados apresentados durante o simpósio, mais de 80 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dívida. Aumenta também o número de pessoas que buscam nas apostas on-line uma solução para estes problemas financeiros.

O diretor do Procon, Marcelo Canale, alertou sobre o avanço do endividamento associado às apostas, já que muitas pessoas passam a enxergar nas bets uma alternativa de renda rápida. “A população endividada se ilude ao acreditar que no jogo vai encontrar a solução para seus problemas financeiros, o que tem contribuído para o avanço do vício compulsivo em jogos de azar no país”, comentou.

Endividamento x apostas on-line