A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Subseção Jundiaí) sediou nesta semana um simpósio sobre bets e regulação das apostas on-line. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Jundiaí participou do evento e reforçou a necessidade de se atentar para os riscos desta prática.
Segundo dados apresentados durante o simpósio, mais de 80 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dívida. Aumenta também o número de pessoas que buscam nas apostas on-line uma solução para estes problemas financeiros.
O diretor do Procon, Marcelo Canale, alertou sobre o avanço do endividamento associado às apostas, já que muitas pessoas passam a enxergar nas bets uma alternativa de renda rápida. “A população endividada se ilude ao acreditar que no jogo vai encontrar a solução para seus problemas financeiros, o que tem contribuído para o avanço do vício compulsivo em jogos de azar no país”, comentou.
Endividamento x apostas on-line
Dados da Serasa revelam que o Brasil tem atualmente 81,7 milhões de pessoas endividadas. Um levantamento do Procon-SP aponta que 16,37% dos entrevistados afirmam apostar on-line e, entre eles, 70,52% tiveram mais perdas do que ganhos. As propagandas de apostas em redes sociais também instigam a necessidade das apostas, já que cerca de 90% das pessoas relataram no estudo que recebem conteúdo frequentemente.
A orientação é para que a população fique atenta e evite este sistema como alternativa financeira. “O Procon Jundiaí orienta que a população evite utilizar apostas como alternativa financeira e reforça a importância da educação financeira, do consumo consciente e da atenção a promessas de ganho fácil”, finalizou Canale.