Comerciantes de Jundiaí se preparam para o Dia das Mães, comemorado no próximo dia (10). A data é considerada a segunda mais importante para o varejo e deverá impulsionar as vendas não só no município, mas em todo o país.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, cerca de 127 milhões de consumidores brasileiros devem ir às compras, movimentando aproximadamente R$ 37,91 bilhões.

A pesquisa indica que 78% dos consumidores pretendem adquirir ao menos um presente, com gasto médio estimado em R$ 294. Entre os itens estão roupas, calçados e acessórios, seguidos por perfumes e cosméticos, além de chocolates, flores e experiências como almoços e passeios.