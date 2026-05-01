Comerciantes de Jundiaí se preparam para o Dia das Mães, comemorado no próximo dia (10). A data é considerada a segunda mais importante para o varejo e deverá impulsionar as vendas não só no município, mas em todo o país.
De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, cerca de 127 milhões de consumidores brasileiros devem ir às compras, movimentando aproximadamente R$ 37,91 bilhões.
A pesquisa indica que 78% dos consumidores pretendem adquirir ao menos um presente, com gasto médio estimado em R$ 294. Entre os itens estão roupas, calçados e acessórios, seguidos por perfumes e cosméticos, além de chocolates, flores e experiências como almoços e passeios.
Os preços chamam a atenção dos consumidores de acordo com a pesquisa. 66% deles acham que os produtos estão mais caros em 2026. Mesmo assim, muitos declararam que pretendem manter ou até ampliar os gastos na hora da compra do presente.
Lojas físicas e digitais esticam a disputa pela atenção dos consumidores. As físicas devem ter predominância na hora da compra, com 79% dos consumidores declarando preferência pela modalidade de compra presencial, em especial nos shoppings e comércios de rua.
Expectativas positivas
Em Jundiaí, o cenário deverá acompanhar a tendência nacional. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, Edison Maltoni, a data é uma oportunidade de ganhos para o comércio local.
“O Dia das Mães é uma das principais datas para o varejo e, mesmo com um cenário econômico desafiador, a expectativa é positiva. O consumidor continua valorizando o momento e buscando presentear, o que reforça a importância de o lojista estar preparado, com boas opções, atendimento de qualidade e estratégias para atrair esse público”, destaca.