01 de maio de 2026
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EXPECTATIVA POSITIVA

Comércio de Jundiaí se prepara para o Dia das Mães

Por Da redação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / CDL Jundiaí
A data é considerada a segunda mais importante para o varejo
A data é considerada a segunda mais importante para o varejo

Comerciantes de Jundiaí se preparam para o Dia das Mães, comemorado no próximo dia (10). A data é considerada a segunda mais importante para o varejo e deverá impulsionar as vendas não só no município, mas em todo o país.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, cerca de 127 milhões de consumidores brasileiros devem ir às compras, movimentando aproximadamente R$ 37,91 bilhões.

A pesquisa indica que 78% dos consumidores pretendem adquirir ao menos um presente, com gasto médio estimado em R$ 294. Entre os itens estão roupas, calçados e acessórios, seguidos por perfumes e cosméticos, além de chocolates, flores e experiências como almoços e passeios.

Os preços chamam a atenção dos consumidores de acordo com a pesquisa. 66% deles acham que os produtos estão mais caros em 2026. Mesmo assim, muitos declararam que pretendem manter ou até ampliar os gastos na hora da compra do presente.

Lojas físicas e digitais esticam a disputa pela atenção dos consumidores. As físicas devem ter predominância na hora da compra, com 79% dos consumidores declarando preferência pela modalidade de compra presencial, em especial nos shoppings e comércios de rua.

Expectativas positivas

Em Jundiaí, o cenário deverá acompanhar a tendência nacional. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, Edison Maltoni, a data é uma oportunidade de ganhos para o comércio local.

“O Dia das Mães é uma das principais datas para o varejo e, mesmo com um cenário econômico desafiador, a expectativa é positiva. O consumidor continua valorizando o momento e buscando presentear, o que reforça a importância de o lojista estar preparado, com boas opções, atendimento de qualidade e estratégias para atrair esse público”, destaca.

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