Com calor intenso e o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, o litoral paulista se consolida como um dos principais destinos para quem busca lazer e refresco. O boletim de balneabilidade, divulgado nesta quinta-feira (30) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) aponta que 164 praias estão próprias para banho, o equivalente a 94% de classificação positiva no estado.

No Litoral Norte, turistas contam com praias em boas condições de visitação nas cidades de São Sebastião e Caraguatatuba. Já na Baixada Santista, banhistas podem curtir praias em bandeira verde nos municípios de Peruíbe, Santos e Ilha Comprida.

O monitoramento da Cetesb apresenta onze pontos com bandeira vermelha, sendo cinco deles na Baixada, portanto, banhistas devem respeitar as sinalizações: praias consideradas impróprias podem causar quadros de infecções gastrointestinais, de pele e de vias respiratórias. Em caso de chuvas, é imortante redobrar a atenção e evitar entrar no mar nas 24 horas seguintes aos temporais.