A Prefeitura de Jundiaí interditou temporariamente um trecho da rua Ricardo César Fávaro, no bairro Santa Gertrudes, para a realização de uma obra emergencial após o rompimento de uma galeria de águas pluviais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), os trabalhos devem seguir até o início da próxima semana. A intervenção prevê a construção de uma nova caixa de captação, em substituição à estrutura antiga, que já apresentava fragilidade.

Para reduzir os impactos à população, as equipes atuam em regime intensivo, com o objetivo de concluir os serviços no menor prazo possível e restabelecer totalmente o tráfego na região. A nova estrutura terá aproximadamente 2,5 metros de profundidade e integra o sistema de drenagem da via, essencial para garantir o escoamento das águas da chuva e prevenir novos danos.

Mudanças viárias