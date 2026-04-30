A Prefeitura de Jundiaí publicou na Imprensa Oficial do Município desta quarta-feira (29) a listagem dos 35.513 inscritos no programa de incentivo à casa própria, por meio do Minha Casa, Minha Vida. Os nomes divulgados correspondem aos interessados que concluíram a inscrição dentro do prazo e agora seguem para a próxima etapa: o sorteio público das unidades habitacionais, que será realizado nesta quinta-feira (30), às 16h, no auditório do 8º andar do Paço Municipal.

O sorteio será aberto ao público, com participação presencial dos interessados, e também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Jundiaí no YouTube, garantindo transparência e amplo acompanhamento da população.

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