A Prefeitura de Jundiaí publicou na Imprensa Oficial do Município desta quarta-feira (29) a listagem dos 35.513 inscritos no programa de incentivo à casa própria, por meio do Minha Casa, Minha Vida. Os nomes divulgados correspondem aos interessados que concluíram a inscrição dentro do prazo e agora seguem para a próxima etapa: o sorteio público das unidades habitacionais, que será realizado nesta quinta-feira (30), às 16h, no auditório do 8º andar do Paço Municipal.
O sorteio será aberto ao público, com participação presencial dos interessados, e também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Jundiaí no YouTube, garantindo transparência e amplo acompanhamento da população.
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Ao todo, serão sorteados 1.624 unidades habitacionais, além de outros 1.624 nomes para cadastro de suplentes. Os suplentes poderão ser convocados caso haja desclassificação de candidatos por falta de documentação ou não enquadramento nos critérios previstos no edital.
A seleção respeitará os critérios e cotas estabelecidos em edital, incluindo as reservas para públicos prioritários, como famílias atendidas por auxílio-moradia, idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência doméstica.
Após o sorteio, os nomes dos candidatos indicados serão publicados na Imprensa Oficial do Município do dia 6 de maio. A partir dessa publicação, os convocados terão prazo de 10 dias para apresentar a documentação exigida para análise de habilitação.
Depois da etapa documental, os candidatos ainda passarão por validação da Caixa Econômica Federal. Somente após essa análise será publicada a lista final dos contemplados com as unidades habitacionais.