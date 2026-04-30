A iniciativa contou com orientações sobre bem-estar animal e uma apresentação especial com o cão Sirius, do Canil da Guarda Municipal, que despertou o interesse e a interação dos estudantes. A atividade reforçou, de forma lúdica e educativa, a importância do cuidado, da responsabilidade e do respeito aos animais no dia a dia.

Conscientizar desde cedo é um passo fundamental para construir uma cultura de respeito aos animais. Como parte das atividades de encerramento da programação do Abril Laranja, campanha de prevenção aos maus-tratos, alunos da Emeb Comendador Hermenegildo Martinelli, no Jardim Vera Cruz, região do Caxambu, participaram de uma ação educativa que uniu informação e prática.

Na atividade, as crianças tiveram contato com informações sobre cuidados básicos com os animais e aprenderam a identificar situações de maus-tratos, como negligência com alimentação, água, abrigo e saúde. A proposta foi mostrar, de forma acessível, que o respeito aos animais deve fazer parte do cotidiano.

A presença da Guarda Municipal e do cão Sirius trouxe um elemento prático à ação. A demonstração de adestramento evidenciou que o treinamento é feito com base no respeito e no reforço positivo, desmistificando a ideia de que é necessário uso de violência. A interação com o animal também contribuiu para aproximar os estudantes do trabalho realizado pela corporação.

A iniciativa reforça a importância de abordar o tema ainda na infância. Ao compreenderem desde cedo o que caracteriza o cuidado adequado, os alunos passam a atuar como multiplicadores dessas informações, levando o aprendizado para dentro de casa e incentivando mudanças de comportamento no ambiente familiar.