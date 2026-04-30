Apesar do Brasil e do Estado de São Paulo terem tido um mês de março positivo quando o assunto é geração de emprego formal, Jundiaí destoou dessa tendência. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Jundiaí teve saldo negativo de de 36 vagas, entre 10.881 admissões e 10.917 desligamentos.
O resultado vai na contramão do observado no Estado de São Paulo, que teve saldo positivo de 67.876 vagas, e do Brasil, que registrou a criação de 228.208 empregos com carteira assinada em março. Também desacelera a boa toada do primeiro bimestre, período em que foram criados 1.421 postos de trabalho com carteira assinada na cidade.
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Mesmo com queda, o setor de Serviços "segurou a barra" em Jundiaí, com saldo positivo de 88 vagas. Os demais setores, porém, tiveram perdas de postos de trabalho. A Agropecuária perdeu 10, a Indústria perdeu 28, a Construção perdeu 43 e o Comércio também perdeu 43. Com isso, Jundiaí tem 188.601 pessoas empregadas com carteira assinada na cidade.
No país, entre os setores, o crescimento foi puxado por Serviços, responsável por 152.391 vagas em março. Também houve expansão na Construção (38.316), Indústria (28.336) e Comércio (27.267). A Agropecuária seguiu na direção oposta e perdeu 18.096 postos no mês, impactada pelo fim de safras.
Apesar da pequena perda de março, o primeiro trimestre deste ano acumula 1.385 postos abertos em Jundiaí. O destaque é da Indústria (+820), seguida pela Construção (+499) e Serviços (+249). Com resultado negativo nos primeiros três meses do ano, aparecem Agropecuária (-24) e Comércio (-130).