Apesar do Brasil e do Estado de São Paulo terem tido um mês de março positivo quando o assunto é geração de emprego formal, Jundiaí destoou dessa tendência. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Jundiaí teve saldo negativo de de 36 vagas, entre 10.881 admissões e 10.917 desligamentos.

O resultado vai na contramão do observado no Estado de São Paulo, que teve saldo positivo de 67.876 vagas, e do Brasil, que registrou a criação de 228.208 empregos com carteira assinada em março. Também desacelera a boa toada do primeiro bimestre, período em que foram criados 1.421 postos de trabalho com carteira assinada na cidade.

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