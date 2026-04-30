Entre os dias 4 e 9 de maio, das 9h às 17h, o público poderá conferir mais uma edição do Jundiaí Feito à Mão. O programa reúne mais de 200 artesãos e valoriza a produção local com peças feitas em diversas técnicas, como patchwork, mosaico, crochê, tricô, pintura, marcenaria e arte reciclável. A iniciativa promove feiras itinerantes ao longo do ano, aproximando os produtores da população.

A região central de Jundiaí segue com uma agenda diversificada de eventos ao longo do mês de maio, reforçando o processo de revitalização por meio do programa Centro da Gente. A iniciativa tem como objetivo tornar o Centro mais atrativo e dinâmico, com atividades que estimulam a convivência, o lazer, a cultura e o fortalecimento da economia local, concentradas no entorno da Praça da Matriz.

No dia 8 de maio, a programação cultural ganha destaque com o Sexta no Centro, evento gratuito promovido pela prefeitura. A partir das 17h, o DJ Piggy apresenta um set que mistura clássicos e atualidades, com influências de MPB, black music, jazz, hip hop, reggae e outros estilos. Às 20h, o grupo ReggaeTom sobe ao palco com releituras do reggae, combinando diferentes instrumentos e referências da música mundial em uma apresentação envolvente.

Já no dia 9 de maio, das 13h às 19h, a Praça da Matriz recebe o Sabores da Gente, evento que se consolidou como um dos principais encontros entre gastronomia, artesanato e economia criativa da cidade. O evento reúne produtores rurais, feirantes e empreendedores, incentivando o consumo consciente e fortalecendo a conexão entre o campo e a cidade.

A programação segue no dia 17 de maio com a Feira de Artes Plásticas e Antiguidades, que tem como objetivo incentivar a exposição e comercialização de obras, reunindo artistas e colecionadores. Interessados em participar das próximas edições podem se inscrever até 30 de outubro de 2026, para as datas programadas ao longo do ano.