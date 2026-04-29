O feriado prolongado do Dia do Trabalhador promete movimento de 2 milhões de veículos no sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre esta quinta-feira (30) e domingo (3). A Motiva Autoban, concessionária responsável pelos dois trechos, alerta para que motoristas fiquem atentos aos horários de pico no sentido capital-interior, entre 16h às 20h desta quinta e 9h às 13h de sexta-feira.

O retorno do feriado também promete movimento intenso para as duas vias. No domingo, o horário de pico no sentido interior-capital é entre 15h às 22h. A concessionária irá operar com capacidade máxima, reforço de contingente no sistema e no monitoramento 24 horas por dia, com apoio do Centro de Controle Operacional e integração com o policiamento rodoviário.

De acordo com a concessionária, a execução de obras terá programação restrita e será executada apenas em casos emergenciais.

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