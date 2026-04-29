A Prefeitura de Jundiaí publicou um edital de chamamento público para selecionar empresas interessadas em apoiar a próxima edição do programa “Prefeitura na Área”, que será realizada no dia 23 de maio de 2026, das 9h às 15h, na Emeb Prof. Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, localizada na rua Uva Isabel, 50, no bairro Morada das Vinhas.
A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), leva serviços, orientações e atividades de cidadania diretamente aos bairros, ampliando o acesso da população aos atendimentos públicos e fortalecendo a presença da prefeitura nas regiões da cidade.
O edital tem como objetivo credenciar pessoas jurídicas interessadas em apoiar o evento com a prestação voluntária de serviços, sem qualquer vínculo empregatício, comercial ou financeiro com o município. A proposta é ampliar a rede de atendimento oferecida à população no dia da ação, com serviços complementares voltados ao bem-estar, cidadania e qualidade de vida.
Entre as atividades previstas para apoio estão corte de cabelo (masculino, feminino e infantil), manicure, design de sobrancelhas, maquiagem social, massagem relaxante, atividades recreativas e culturais, oficinas educativas e de artesanato, orientações de bem-estar e autocuidado, orientações básicas na área do Direito, além de ações voltadas à saúde e ao bem-estar animal. As atividades serão organizadas em conjunto com as empresas selecionadas, conforme cronograma definido pela equipe do programa.
As empresas participantes poderão divulgar suas marcas no dia do evento, nos espaços designados pela organização, inclusive em uniformes, materiais promocionais, wind banners, cartões e folders. Também será permitida a divulgação institucional do apoio em veículos de imprensa e redes sociais, conforme alinhamento prévio com a prefeitura.
Os interessados devem protocolar a proposta até as 17h do dia 8 de maio de 2026, em envelope fechado, na Secretaria Municipal da Casa Civil, localizada na avenida da Liberdade, 7º andar, ala sul, Jardim Botânico, no Paço Municipal. A documentação deve incluir a descrição dos serviços oferecidos, equipe responsável, estimativa de público atendido, materiais e estrutura utilizados, além da documentação jurídica e fiscal exigida no edital.
A análise das propostas será feita por Comissão de Seleção designada pela Secretaria Municipal da Casa Civil, com base no atendimento às exigências documentais, adequação da proposta aos objetivos do projeto, qualificação da equipe técnica e quantidade e qualidade dos serviços ofertados. O resultado das empresas habilitadas será publicado na Imprensa Oficial do Município.
Acesse o edital completo na Imprensa Oficial do Município, do dia 29 de abril de 2026, clicando neste link. As informações estão a partir da página 15.
Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria Municipal da Casa Civil, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo telefone (11) 4589-8443 ou pelo e-mail cerimonialeventos@jundiai.sp.gov.br.