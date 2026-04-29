A Prefeitura de Jundiaí publicou um edital de chamamento público para selecionar empresas interessadas em apoiar a próxima edição do programa “Prefeitura na Área”, que será realizada no dia 23 de maio de 2026, das 9h às 15h, na Emeb Prof. Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, localizada na rua Uva Isabel, 50, no bairro Morada das Vinhas.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), leva serviços, orientações e atividades de cidadania diretamente aos bairros, ampliando o acesso da população aos atendimentos públicos e fortalecendo a presença da prefeitura nas regiões da cidade.

O edital tem como objetivo credenciar pessoas jurídicas interessadas em apoiar o evento com a prestação voluntária de serviços, sem qualquer vínculo empregatício, comercial ou financeiro com o município. A proposta é ampliar a rede de atendimento oferecida à população no dia da ação, com serviços complementares voltados ao bem-estar, cidadania e qualidade de vida.