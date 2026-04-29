Os agricultores que participaram da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí foram homenageados em uma noite de reconhecimento ao trabalho de quem movimenta a economia rural e mantém viva uma das principais tradições da cidade. O Jantar de Premiação dos Agricultores 2026 reuniu produtores, autoridades e representantes do setor para celebrar os homens e mulheres do campo que fazem de Jundiaí a consagrada Terra da Uva.
Promovido pela Associação Agrícola de Jundiaí, com apoio da prefeitura, através da Secretaria de Agronegócio Abastecimento e Turismo, o evento homenageou especialmente os agricultores que se destacaram na produção de Uva Niagara Rosada, além de produtores de pêssego, morango e caqui.
Em sua fala, o prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância dos agricultores para a cidade. “A Festa da Uva é um símbolo da nossa identidade. Mais do que uma celebração, ela evidencia o potencial de Jundiaí por meio do apoio às entidades, do fomento ao turismo e da valorização da nossa cultura. É graças ao trabalho incansável dos nossos produtores que mantemos viva essa tradição tão importante. Esta premiação é um reconhecimento mais do que merecido a todos que se dedicam à produção agrícola, especialmente da nossa uva símbolo, a Niagara Rosada de Jundiahy”, afirmou.
Na principal categoria da noite, Super Campeões Produtores da Uva Niagara Rosada, o grande vencedor foi Anderson Tomasetto, seguido por Almir Miquelin, em segundo lugar, e Gabriel Antônio, em terceiro. Emocionado com o reconhecimento, Anderson destacou o trabalho contínuo no campo. “É uma emoção ímpar. A gente trabalha o ano inteiro, supera as adversidades climáticas e faz todos os processos para ter a melhor uva”, afirmou.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destacou o protagonismo dos produtores no sucesso da festa. “É uma noite muito especial de celebração para esses produtores, que são os grandes protagonistas da Festa da Uva.”
Também esteve presente o presidente da Câmara Municipal, vereador Edicarlos Vieira, representando o Legislativo.
Festa da Uva 2026
A homenagem aos agricultores encerra um ciclo de resultados históricos da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí. Realizada em quatro finais de semana, entre 15 de janeiro e 8 de fevereiro, a edição de 2026 foi a maior da história em público, alcance e volume de vendas. Ao todo, a festa movimentou R$ 48 milhões em vendas, com impacto direto para agricultores, empreendedores, entidades assistenciais, artesãos, setor gastronômico e o polo cervejeiro. Foram comercializadas 95 toneladas de frutas durante o evento. Com público de 307.849 visitantes, presença de turistas de 397 cidades, de todos os estados brasileiros e de 39 países, a edição de 2026 consolidou Jundiaí como referência nacional e internacional em turismo rural, cultura e agronegócio.