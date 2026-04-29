Os agricultores que participaram da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí foram homenageados em uma noite de reconhecimento ao trabalho de quem movimenta a economia rural e mantém viva uma das principais tradições da cidade. O Jantar de Premiação dos Agricultores 2026 reuniu produtores, autoridades e representantes do setor para celebrar os homens e mulheres do campo que fazem de Jundiaí a consagrada Terra da Uva.

Promovido pela Associação Agrícola de Jundiaí, com apoio da prefeitura, através da Secretaria de Agronegócio Abastecimento e Turismo, o evento homenageou especialmente os agricultores que se destacaram na produção de Uva Niagara Rosada, além de produtores de pêssego, morango e caqui.

Em sua fala, o prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância dos agricultores para a cidade. “A Festa da Uva é um símbolo da nossa identidade. Mais do que uma celebração, ela evidencia o potencial de Jundiaí por meio do apoio às entidades, do fomento ao turismo e da valorização da nossa cultura. É graças ao trabalho incansável dos nossos produtores que mantemos viva essa tradição tão importante. Esta premiação é um reconhecimento mais do que merecido a todos que se dedicam à produção agrícola, especialmente da nossa uva símbolo, a Niagara Rosada de Jundiahy”, afirmou.