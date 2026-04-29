30 de abril de 2026
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Governo de SP propõe salário mínimo paulista de R$ 1.874

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pablo Jacob / Governo de SP
O valor foi fixado em R$ 1.874 e contempla mais de 70 categorias
O valor foi fixado em R$ 1.874 e contempla mais de 70 categorias

O Governo de São Paulo enviou nesta terça-feira (28) o projeto de lei que estabelece o novo salário mínimo estadual para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O salário mínimo paulista deverá chegar a R$ 1.874 em 2026.

“Com o novo valor do salário mínimo paulista, chegamos a R$ 590 a mais do que era pago há quatro anos. Uma valorização que chega a 46% no período e que beneficia mais de 70 categorias previstas em lei. É mais um reflexo do diálogo com que gera oportunidades para que São Paulo avança na direção certa, com desenvolvimento econômico que dá mais dignidade e poder de compra para nossos trabalhadores”, afirmou Tarcísio.

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