A Linha 7-Rubi terá alterações na operação entre sexta-feira (1º) e domingo (3), devido à realização de manutenções programadas na rede aérea e na via permanente. As intervenções são necessárias para garantir a segurança operacional e a confiabilidade do sistema.

Nesta sexta-feira (1º), das 4h à meia-noite, os trens circularão por via única entre as estações Perus e Caieiras, com embarque e desembarque realizados na mesma plataforma em ambos os sentidos.

Os intervalos serão de 15 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora, e de 30 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí. Alguns trens terão como destino final a estação Vila Aurora, sendo necessário aguardar o próximo trem para seguir viagem.