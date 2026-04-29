A Linha 7-Rubi terá alterações na operação entre sexta-feira (1º) e domingo (3), devido à realização de manutenções programadas na rede aérea e na via permanente. As intervenções são necessárias para garantir a segurança operacional e a confiabilidade do sistema.
Nesta sexta-feira (1º), das 4h à meia-noite, os trens circularão por via única entre as estações Perus e Caieiras, com embarque e desembarque realizados na mesma plataforma em ambos os sentidos.
Os intervalos serão de 15 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora, e de 30 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí. Alguns trens terão como destino final a estação Vila Aurora, sendo necessário aguardar o próximo trem para seguir viagem.
No sábado (2), a operação será normal, sem alterações na programação e nos intervalos.
Já no domingo (3), das 4h à meia-noite, os trens circularão por via única nas estações Perus, Caieiras, Botujuru e Campo Limpo Paulista, com embarque e desembarque realizados na mesma plataforma em ambos os sentidos.
Além disso, não haverá viagens diretas entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí, sendo necessário realizar transferência na estação Francisco Morato para seguir viagem nos dois sentidos. Também neste dia, das 8h às 17h, os trens da Linha 7-Rubi utilizarão a plataforma 6 na estação Palmeiras-Barra Funda.
Os intervalos serão de 15 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e de 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.