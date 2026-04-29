O Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc) apresenta hoje (29) seus novos produtos institucionais, desenvolvidos em parceria com o canal on-line Moving Hearts (MH), responsável pela venda direta dos itens. Eles também estarão disponíveis no Bazar Permanente e no setor de telemarketing da instituição.
Além de gerar receita — entre 10% e 22% do valor de cada produto será destinado ao Grendacc — a iniciativa também visa ampliar o alcance da instituição e reforçar a sua luta contra o câncer infantojuvenil.
Entidade filantrópica, o Grendacc precisa de ajuda da sociedade e de parcerias como essa para manter o atendimento integral, humanizado e de excelência a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos com câncer.
Produtos solidários
A coleção inclui xícaras, canecas, garrafas, ecobags, cadernos e moleskines, todos sustentáveis e produzidos artesanalmente em parceria com pequenos empreendedores e artesãos regionais. Os produtos são colecionáveis e traduzem respeito, credibilidade e humanização — pilares que sustentam o trabalho do Grendacc. Cada estampa carrega símbolos de valores relevantes: o canguru, mascote da instituição, transmite compromisso com a vida e cuidado; já o sol simboliza luz e positividade; o arco-íris, esperança; e o coração, gratidão.
Para o diretor-presidente do Grendacc, Getúlio White Lima, os produtos refletem com clareza os valores da instituição. “Eles são mais uma importante fonte de renda para que possamos dar continuidade à nossa missão de salvar vidas”, afirma. Ele ressalta a relevância da parceria com a Moving Hearts e convida empresários de Jundiaí e região a se unirem à luta contra o câncer infantojuvenil.
A empresária Isabela Bastos Cardoso, proprietária da Moving Hearts, reforça o vínculo afetivo com a causa. “Sempre que estive no Grendacc, percebi o reconhecimento da sociedade pelo trabalho sério e humanizado da instituição. Agora, conseguimos transformar esses valores em algo tangível. Essa parceria me emociona profundamente.”
Todos os produtos da Moving Hearts são solidários e revertem parte da renda para iniciativas socialmente responsáveis. Além do Grendacc, a MH mantém parcerias com outras entidades de Jundiaí, como a Amarati e a Casa Transitória.
Serviço:
Produtos à venda
No canal on-line: grendacc.movinghearts.com.br
No Bazar Permanente do Grendacc: av. Dr. Manoel Ildefonso Archer de Castilho, 300 – Parque da Represa
No setor de telemarketing do Grendacc: WhatsApp (11) 99455-9845 ou telefone (11) 4815-8445