O Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc) apresenta hoje (29) seus novos produtos institucionais, desenvolvidos em parceria com o canal on-line Moving Hearts (MH), responsável pela venda direta dos itens. Eles também estarão disponíveis no Bazar Permanente e no setor de telemarketing da instituição.

Além de gerar receita — entre 10% e 22% do valor de cada produto será destinado ao Grendacc — a iniciativa também visa ampliar o alcance da instituição e reforçar a sua luta contra o câncer infantojuvenil.

Entidade filantrópica, o Grendacc precisa de ajuda da sociedade e de parcerias como essa para manter o atendimento integral, humanizado e de excelência a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos com câncer.