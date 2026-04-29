Uma ferrovia é construída, operada, mantida e gerida a muitas mãos. Além da sinergia diária que promove trocas de experiências, a união entre as áreas e equipes contribui para perpetuar o legado ferroviário entre os mais experientes e quem está no início da carreira, como a turma de 40 jovens aprendizes que atuam nas áreas de Atendimento e Manutenção desde o início do ano na TIC Trens, concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção dos futuros serviços TIC e TIM (Trem Intermetropolitano), assim como pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi.

Nesta quinta-feira (30), Dia do Ferroviário, mais de 1,5 mil ferroviários de diversas áreas se unem para manter e operar uma linha que transporta mais de 400 mil pessoas por dia e escrever um novo capítulo na história da ferrovia: a implantação do primeiro projeto estruturado de trem de média velocidade do Brasil.

Quatro décadas de história e experiência

Com mais de 40 anos de dedicação ao setor, o diretor de Operação e Manutenção José Luiz Bastos iniciou sua trajetória no metrô. “Passei por diversas funções, o que me permitiu conhecer a operação em profundidade, entender seus desafios reais e construir uma visão sistêmica do negócio. Tive a oportunidade de atuar na área jurídica, mas foi na operação que encontrei meu verdadeiro lugar”, afirma.