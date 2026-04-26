O Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (CECCO), de Jundiaí, recebeu reconhecimento estadual por um projeto voltado à promoção da saúde mental, autonomia e inclusão social. A premiação foi concedida durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS).

O destaque foi para o “Rolê Cultural”, iniciativa criada em 2025 que promove passeios culturais na capital paulista com deslocamento de trem. A proposta busca incentivar a autonomia dos participantes, o convívio social e a ocupação dos espaços públicos, com foco na qualidade de vida e no fortalecimento de vínculos.

Ligado à Secretaria de Promoção da Saúde, o CECCO atua como espaço de convivência e acolhimento, oferecendo atividades como meditação, dança circular, ginástica corporal e outras práticas integrativas. O equipamento também desenvolve ações voltadas à inclusão, geração de renda e saúde preventiva.