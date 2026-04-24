O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), em parceria com a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Jundiaí (Acomac), promovem no dia 12 de maio uma palestra gratuita com o tema ‘Liderança que entrega resultados’.

O público alvo são os profissionais do varejo. O consultor especializado em formação de vendas e liderança, Alexandre Celani, é quem irá ministrar a palestre. O evento acontecerá no auditório do Sincomercio, localizado na Rua Prudente de Moraes, 584, Centro, em Jundiaí. As inscrições podem ser feitas por meio dos telefones (11)99659-0093 – Acomac - ou (11)95781-7057 - Sincomercio.

Para o presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, em um mercado cada vez mais exigente, saber liderar faz toda a diferença para o sucesso dos negócios. “O fortalecimento da liderança no varejo é uma das diretrizes estratégicas para o desenvolvimento sustentável do setor, especialmente em um contexto de constantes transformações econômicas e comportamentais. Com esta iniciativa, o Sincomercio e a CDL, em parceria com a Acomac, ampliam sua atuação na qualificação profissional, promovendo conteúdos que contribuem para a excelência na gestão empresarial”, destaca.