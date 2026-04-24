Até o dia 4 de maio, empresas interessadas podem enviar à Administração propostas de associação de suas marcas em campanhas educativas e ações que serão realizadas nos bairros de Jundiaí.

A Prefeitura de Jundiaí abriu um edital nesta sexta-feira (24) para empresas interessadas em patrocinar as ações do movimento ‘Maio Amarelo’. A iniciativa ocorre em todo o mundo com objetivo de conscientização para a redução de sinistros e mortes no trânsito. O edital está publicado na Imprensa Oficial do município.

A empresa patrocinadora poderá divulgar sua marca exclusivamente de forma institucional, com a instalação de materiais visuais como banners, totens, faixas, placas ou painéis nos locais de execução das ações do ‘Maio Amarelo’, mediante aprovação prévia da Prefeitura. Poderá ainda incluir sua logomarca em materiais de divulgação produzidos pela Prefeitura, quando for autorizado e compatível com a identidade visual do município.

Maio Amarelo

A iniciativa é um movimento internacional que tem por objetivo colocar a segurança viária em evidência. A cor amarela simboliza atenção e alerta, reforçando a importância da educação como ferramenta de prevenção. Em 2026, o tema da iniciativa da Prefeitura de Jundiaí é ‘No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas’.

As ações educativas na cidade serão intensificadas, incluindo palestras, atividades voltadas a pedestres e motociclistas. Haverá o reforço da iniciativa ‘Só um Minutinho’, para que não se use as vagas especiais exclusivas a idosos e PCDs, e a divulgação do movimento por meio de ações em shoppings, parques e empresas parceiras, com destaque para a atividade de ‘Ponto Cego’, essencial para a educação viária.