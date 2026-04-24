24 de abril de 2026
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Asfalto e novas calçadas garantem acesso seguro ao Debea

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A obra de revitalização está em fase final
A obra de revitalização está em fase final

O acesso ao Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) está mais seguro e viável. A fase final de revitalização na rua Virgílio Sacilotti, na Chácara São Francisco, já apresenta melhorias para o trecho que antes era de terra.

O trecho agora conta com pavimentação asfáltica, calçadas acessíveis, sistema de drenagem e novo paisagismo, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres que circulam pela região.

Ao todo, estão sendo executados 2.392 m² de pavimentação, 1.606 m² de calçadas e 427 metros de guias, sarjetas e galerias pluviais. A previsão de conclusão é para a primeira semana de maio.

“O investimento em infraestrutura melhora a mobilidade, garante mais segurança e facilita o acesso da população a equipamentos públicos importantes, como o Debea”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra.

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