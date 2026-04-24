O acesso ao Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) está mais seguro e viável. A fase final de revitalização na rua Virgílio Sacilotti, na Chácara São Francisco, já apresenta melhorias para o trecho que antes era de terra.

O trecho agora conta com pavimentação asfáltica, calçadas acessíveis, sistema de drenagem e novo paisagismo, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres que circulam pela região.

Ao todo, estão sendo executados 2.392 m² de pavimentação, 1.606 m² de calçadas e 427 metros de guias, sarjetas e galerias pluviais. A previsão de conclusão é para a primeira semana de maio.