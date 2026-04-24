A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que nos próximos dias os ônibus da linha acessarão, após o final da avenida Nações Unidas, as ruas Amambaí, Ibirá, Anhembi, Jataí, Amambaí e dos Fávaros, retomando o itinerário normal até o Terminal Vila Arens.

O itinerário da linha de ônibus 500 (terminal Vila Arens/Vila São Paulo) está diferente. O novo percurso foi alterado de forma experimental pela Prefeitura de Jundiaí. A mudança será executada por 30 dias em fase de teste.

As diretorias de Transporte de Jundiaí e de Várzea Paulista trabalharam juntas no ajuste do retorno da linha 500, no trecho da divisa dos dois municípios. A mudança de rota foi necessária para garantir o retorno seguro após o final da avenida das Nações Unidas, na Vila Esperança, sem a necessidade de manobra com marcha à ré.

Por se tratar de área dentro do município vizinho, a alteração do percurso, indispensável para viabilizar o retorno adequado dos veículos de transporte coletivo, conta com a devida autorização do órgão responsável de Várzea Paulista.

O ponto de parada, localizado onde era realizado o retorno, foi remanejado e sinalizado na rua dos Fávaros, no lado oposto ao nº 70, antes da esquina com a rua Amambaí, sentido bairro, distante cerca de 50 metros da antiga parada. Este é o único local autorizado para embarque e desembarque no novo trecho.