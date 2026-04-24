“Esses incidentes podem ser ocasionados tanto por desastres naturais quanto por situações do dia a dia, como acidentes de trânsito ou episódios de violência, exigindo uma mudança na lógica do cuidado. Em um IMV, com recursos limitados, é necessário priorizar o atendimento, orientando decisões desde a triagem até o encaminhamento para o tratamento definitivo”, explicou o diretor clínico do HSV, Dr. Frederico Michelino.

Cirurgião geral com ampla atuação em cenários de guerra e crises humanitárias, Nelson Olim possui experiência junto ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) e à Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo atuado em regiões como Gaza, Afeganistão e Ucrânia. Sua presença no HSV reforça a relevância e o nível técnico do projeto aplicado na instituição.

A visita do médico português Nelson Olim, referência internacional em medicina de catástrofe, marcou um importante avanço no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV): a implantação do Gerenciamento de Vítimas em Massa (MCM), alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). A iniciativa tem como objetivo preparar as equipes para atuação em incidentes com múltiplas vítimas (IMVs), caracterizados pelo aumento repentino no número de pacientes e pela necessidade de reorganização do atendimento.

A ativação do protocolo será sinalizada por meio de um alerta, utilizado em situações reais para mobilizar rapidamente as equipes e acionar os fluxos definidos. “Durante a ativação, os médicos contarão com um centro de comando e poderão ser redirecionados conforme a necessidade. Profissionais de áreas críticas, como as UTIs, permanecem em seus postos, enquanto as equipes da emergência atuam no reconhecimento, triagem, estabilização e encaminhamento dos pacientes”, reforçou o diretor técnico, Dr. Wladimir Santos Ferreira.

Durante a visita, Nelson Olim acompanhou de perto a estruturação do protocolo e avaliou o desempenho das equipes, destacando a organização e a rapidez na resposta. “É a primeira vez que vejo um hospital implementar esse modelo dessa forma. O HSV demonstra um nível de organização impressionante e tem potencial para se tornar referência no Brasil. A rápida reorganização, em apenas sete minutos, evidencia o preparo da equipe. O hospital está na linha de frente no país e pode inspirar outras instituições. Com experiência em mais de 40 países, posso afirmar que o HSV apresenta condições excelentes, inclusive à frente de muitos hospitais europeus.”

O superintendente do HSV, Fernando Ramos, destacou a importância do momento. “A visita do Dr. Nelson reforça que estamos no caminho certo e valida todo o trabalho que vem sendo construído pelas nossas equipes. Esse reconhecimento aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, mas também fortalece o compromisso com a melhoria contínua. A instituição segue atuando de forma permanente no aprimoramento de seus processos, com foco na segurança, na organização do atendimento e na capacidade de resposta em cenários que exigem rápida adaptação operacional”, finalizou.