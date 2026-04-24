24 de abril de 2026
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TREM

Linha 7-Rubi tem manutenção programada neste domingo (26)

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Passageiros terão embarque e desembarque na mesma plataforma em ambos os sentidos nas estações Perus e Caieiras
Passageiros terão embarque e desembarque na mesma plataforma em ambos os sentidos nas estações Perus e Caieiras

A Linha 7-Rubi terá alterações na operação neste domingo (26), devido à realização de manutenção preventiva na rede aérea. A medida é necessária para viabilizar os trabalhos técnicos na infraestrutura, garantindo a manutenção da segurança operacional e a confiabilidade do sistema.

Entre 4h e meia-noite, a operação será realizada em via única no trecho entre as estações Perus e Caieiras. Neste período, o embarque e desembarque ocorrerão na mesma plataforma em ambos os sentidos nas duas estações.

Os intervalos serão de 15 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora e de 30 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí, durante toda a operação comercial. Alguns trens terão como destino a estação Vila Aurora. Para seguir viagem, será necessário aguardar o próximo trem.

No sábado (25), a operação da Linha 7-Rubi ocorrerá normalmente, sem alterações na programação e nos intervalos.

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