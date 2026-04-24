A Linha 7-Rubi terá alterações na operação neste domingo (26), devido à realização de manutenção preventiva na rede aérea. A medida é necessária para viabilizar os trabalhos técnicos na infraestrutura, garantindo a manutenção da segurança operacional e a confiabilidade do sistema.

Entre 4h e meia-noite, a operação será realizada em via única no trecho entre as estações Perus e Caieiras. Neste período, o embarque e desembarque ocorrerão na mesma plataforma em ambos os sentidos nas duas estações.

Os intervalos serão de 15 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora e de 30 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí, durante toda a operação comercial. Alguns trens terão como destino a estação Vila Aurora. Para seguir viagem, será necessário aguardar o próximo trem.