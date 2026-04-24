No dia 28 de abril, a Receita Federal em São Paulo realizará um leilão regional de veículos. Entre os lotes disponíveis, estão automóveis, utilitários, caminhonetes, caminhões, cavalos-mecânicos, semirreboques, ônibus e micro-ônibus.

Alguns dos veículos possuem restrições, sendo que sua retirada ficará sob a responsabilidade do arrematante. Há também aqueles que necessitam de novo emplacamento ou regularização do número do motor, enquanto outros, na condição de sucata, destinam-se a empresas de desmontagem devidamente registradas em situação regular perante o órgão de trânsito do seu respectivo Estado ou do Distrito Federal.

O leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período de recebimento das propostas vai até as 18h do dia 27 de abril. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 28 de abril (horário oficial de Brasília).