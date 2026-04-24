No dia 28 de abril, a Receita Federal em São Paulo realizará um leilão regional de veículos. Entre os lotes disponíveis, estão automóveis, utilitários, caminhonetes, caminhões, cavalos-mecânicos, semirreboques, ônibus e micro-ônibus.
Alguns dos veículos possuem restrições, sendo que sua retirada ficará sob a responsabilidade do arrematante. Há também aqueles que necessitam de novo emplacamento ou regularização do número do motor, enquanto outros, na condição de sucata, destinam-se a empresas de desmontagem devidamente registradas em situação regular perante o órgão de trânsito do seu respectivo Estado ou do Distrito Federal.
O leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período de recebimento das propostas vai até as 18h do dia 27 de abril. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 28 de abril (horário oficial de Brasília).
Os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados. Destaca-se que a Receita Federal não se responsabiliza pelo seu envio. Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados a uso, vedada sua destinação comercial; os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão ser destinados a uso ou comércio.
O edital, relação das mercadorias, fotos e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página: https://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/800100/3/2026
É importante salientar que a participação nos leilões eletrônicos da Receita Federal se dá exclusivamente por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.
Além disso, o pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros. Fique atento e evite golpes.
Mais informações sobre como participar dos leilões estão disponíveis no site da Receita Federal:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/leilao