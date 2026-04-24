Responsáveis por prevenir milhões de mortes todos os anos em todo o mundo, as vacinas representam uma das mais importantes conquistas da medicina moderna. Mais do que uma medida individual de proteção, a imunização é uma estratégia estruturada de saúde pública, capaz de reduzir a circulação de agentes infecciosos, evitar casos graves e diminuir internações hospitalares.
A Semana Mundial da Imunização, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre os dias 24 e 30 de abril, reforça anualmente a importância de manter os calendários vacinais atualizados como forma de proteger indivíduos e comunidades.
De acordo com o médico infectologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Dr. Marco Aurélio Cunha de Freitas, a vacinação funciona como uma barreira epidemiológica. “Quando uma parcela significativa da população está imunizada, reduzimos a possibilidade de circulação do vírus ou da bactéria. Isso diminui a probabilidade de surtos e protege especialmente quem não pode receber determinadas vacinas, como pacientes imunossuprimidos ou recém-nascidos”, explica.
Como funciona a proteção coletiva
O conceito técnico por trás dessa estratégia é a chamada imunidade coletiva. Ao atingir níveis adequados de cobertura vacinal, a cadeia de transmissão de determinadas doenças é interrompida, reduzindo significativamente o risco de disseminação. Esse mecanismo é particularmente relevante em ambientes hospitalares, onde há concentração de pacientes com maior vulnerabilidade clínica, como pessoas em tratamento oncológico, transplantados, portadores de doenças crônicas e idosos. “A vacinação não atua apenas na proteção individual. Ela impacta diretamente os indicadores epidemiológicos e contribui para a estabilidade do sistema de saúde”, destaca o especialista.
Prevenção e redução de casos graves
Além de evitar a infecção, muitas vacinas também reduzem a gravidade da doença, caso ela ocorra. Isso significa menor risco de complicações, menor necessidade de internação e redução da sobrecarga assistencial.
No contexto hospitalar, essa prevenção se traduz em menos admissões por doenças imunopreveníveis e menor risco de desfechos graves. “A prevenção sempre será a intervenção mais custo-efetiva da saúde pública. Vacinar é investir em proteção coletiva, sustentabilidade do sistema e qualidade de vida”, afirma.
Compromisso contínuo
O Programa Nacional de Imunizações (PNI), referência internacional pela abrangência e acesso gratuito, disponibiliza vacinas para diferentes faixas etárias ao longo da vida. A atualização da caderneta vacinal deve ocorrer não apenas na infância, mas também na adolescência, vida adulta, gestação e terceira idade.
Manter o calendário em dia é uma medida simples, baseada em evidência científica consolidada, que fortalece a proteção individual e coletiva.
A imunização permanece como um dos pilares estruturantes da saúde pública, com impacto direto na redução de morbidade, mortalidade e na proteção das populações mais vulneráveis.