Responsáveis por prevenir milhões de mortes todos os anos em todo o mundo, as vacinas representam uma das mais importantes conquistas da medicina moderna. Mais do que uma medida individual de proteção, a imunização é uma estratégia estruturada de saúde pública, capaz de reduzir a circulação de agentes infecciosos, evitar casos graves e diminuir internações hospitalares.

A Semana Mundial da Imunização, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre os dias 24 e 30 de abril, reforça anualmente a importância de manter os calendários vacinais atualizados como forma de proteger indivíduos e comunidades.

De acordo com o médico infectologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Dr. Marco Aurélio Cunha de Freitas, a vacinação funciona como uma barreira epidemiológica. “Quando uma parcela significativa da população está imunizada, reduzimos a possibilidade de circulação do vírus ou da bactéria. Isso diminui a probabilidade de surtos e protege especialmente quem não pode receber determinadas vacinas, como pacientes imunossuprimidos ou recém-nascidos”, explica.

Como funciona a proteção coletiva