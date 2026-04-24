O Jardim Fepasa vai receber uma série de melhorias voltadas à qualidade de vida dos moradores. Entre as ações previstas estão a revitalização de duas praças, melhorias nas calçadas, roçada do mato e o reordenamento dos cabos das empresas de telecomunicações, com a retirada de fios em desuso que hoje representam riscos para pedestres.
As intervenções foram definidas após visita do prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado por técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), no bairro. Também estiveram presentes moradores e lideranças, que apresentaram demandas e sugestões. Martinelli destacou a importância da aproximação com a população para definir prioridades. “Esse contato direto com os moradores é fundamental para entendermos as reais necessidades de cada bairro. Estamos falando de melhorias importantes. Nosso objetivo é levar mais dignidade e qualidade de vida, principalmente para quem mais precisa”, afirmou.
Além das melhorias, a prefeitura também estuda intervenções no Centro Comunitário Jardim Fepasa “Casa Verde”, com a proposta de reabrir o espaço para atividades voltadas à população. A ideia é oferecer cursos do Fundo Social de Solidariedade (Funss), além de parcerias para ampliar o atendimento aos moradores, incluindo ações culturais e educacionais.
A líder comunitária Rita Maria da Conceição Lopes destacou a importância da presença do poder público no bairro. “Para mim é gratificante, porque esse tipo de aproximação é muito importante para a comunidade”, comentou. Moradora do Jardim Fepasa há 30 anos, Vilma Rodrigues também celebrou a iniciativa e reforçou a importância das melhorias. “A gente espera por essas ações há muito tempo. A revitalização das praças, a organização dos cabos e a melhoria das calçadas fazem toda a diferença. Um bairro bem cuidado traz mais segurança e bem-estar para todos”.