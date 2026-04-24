O Jardim Fepasa vai receber uma série de melhorias voltadas à qualidade de vida dos moradores. Entre as ações previstas estão a revitalização de duas praças, melhorias nas calçadas, roçada do mato e o reordenamento dos cabos das empresas de telecomunicações, com a retirada de fios em desuso que hoje representam riscos para pedestres.

As intervenções foram definidas após visita do prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado por técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), no bairro. Também estiveram presentes moradores e lideranças, que apresentaram demandas e sugestões. Martinelli destacou a importância da aproximação com a população para definir prioridades. “Esse contato direto com os moradores é fundamental para entendermos as reais necessidades de cada bairro. Estamos falando de melhorias importantes. Nosso objetivo é levar mais dignidade e qualidade de vida, principalmente para quem mais precisa”, afirmou.