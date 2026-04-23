23 de abril de 2026
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DIA DAS MÃES

Grendacc realiza desfile especial neste sábado (25)

Por Da redação | Grendacc
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Grendacc
O evento une moda e solidariedade
O evento une moda e solidariedade

O Bazar Permanente do Grendacc promove neste sábado (25) o Desfile Especial do Dia das Mães. O evento que une moda e solidariedade apresentará roupas calçados, acessórios e bolsas que estarão disponíveis para compra logo após o desfile, marcado para as 10h.

Segundo o Grendacc, o valor arrecadado com a ação será destinado ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer atendidos pela instituição Jundiaí e região.

O desfile

Os looks serão exibidos por voluntárias, colaboradoras e clientes do bazar que abraçaram a causa. A embaixadora do Grendacc, a influenciadora Daniela Comitre, acompanhada dos filhos Yasmim e Gustavo, fará a abertura oficial do evento. Gustavo, que já foi paciente da instituição, tocou o sino da vitória e hoje está plenamente recuperado, realizando apenas acompanhamento na instituição.

As peças (novas e seminovas) foram cuidadosamente selecionadas pela coordenadora do Bazar Permanente, Tânia Cervantes, e sua equipe. Após o desfile, as compras poderão ser efetuadas até as 14h.

Serviço

Desfile Especial do Dia das Mães
Data: 25 de abril
Horário: a partir das 10h
Local: Bazar Permanente do Grendacc – av. dr. Manoel Ildefonso Archer de Castilho, 300 – Parque da Represa

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