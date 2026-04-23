23 de abril de 2026
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Circuito das Frutas abre inscrições para curso de enoturismo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Podem se inscrever empreendimentos com sede no circuito: Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos ou Vinhedo
Podem se inscrever empreendimentos com sede no circuito: Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos ou Vinhedo

Empreendimentos vitivinícolas localizados nos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal do Circuito das Frutas podem se inscrever para a segunda fase do curso gratuito de enoturismo, oferecido de forma on-line pela Universidade de La Rioja, da Espanha. A capacitação aborda temas como gestão, criação de experiências, comunicação, marketing e sustentabilidade no turismo do vinho.

A nova etapa está aberta a empreendimentos da região que ainda não participaram do projeto, desde que atendam aos critérios estabelecidos em edital.

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Quem pode participar

Podem se inscrever empreendimentos com sede em um dos dez municípios do Circuito das Frutas: Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos ou Vinhedo.

Também é necessário ter CNPJ ativo e regular, além de manter um estabelecimento vitivinícola aberto ao público, com foco em atividades ligadas ao enoturismo. Para esta etapa, não é exigido registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.

A iniciativa busca melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelas vinícolas, com foco em experiências mais completas para os visitantes. O curso integra a segunda fase do Projeto de Avaliação da Qualidade de Vinhos do Circuito das Frutas, que tem como objetivo qualificar os empreendimentos, incentivar boas práticas e fortalecer o turismo rural na região.

Ao todo, são oferecidas 35 vagas. A carga horária é de 40 horas, com aulas on-line entre junho e agosto de 2026, às terças e quintas-feiras, das 16h às 20h.

Inscrições

As inscrições para a segunda fase seguem até o dia 3 de maio e devem ser feitas exclusivamente pelo formulário:
https://forms.gle/VRAWCXckAvgiJ7XMA

O edital completo está disponível em:
https://circuitodasfrutasoficial.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/04/EDITAL-DE-INSCRICAO-No-01.2026-Projeto-de-Qualidade-dos-Vinhos.-Assinado.pdf

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