A nova etapa está aberta a empreendimentos da região que ainda não participaram do projeto, desde que atendam aos critérios estabelecidos em edital.

Empreendimentos vitivinícolas localizados nos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal do Circuito das Frutas podem se inscrever para a segunda fase do curso gratuito de enoturismo, oferecido de forma on-line pela Universidade de La Rioja, da Espanha. A capacitação aborda temas como gestão, criação de experiências, comunicação, marketing e sustentabilidade no turismo do vinho.

Podem se inscrever empreendimentos com sede em um dos dez municípios do Circuito das Frutas: Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos ou Vinhedo.

Também é necessário ter CNPJ ativo e regular, além de manter um estabelecimento vitivinícola aberto ao público, com foco em atividades ligadas ao enoturismo. Para esta etapa, não é exigido registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.

A iniciativa busca melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelas vinícolas, com foco em experiências mais completas para os visitantes. O curso integra a segunda fase do Projeto de Avaliação da Qualidade de Vinhos do Circuito das Frutas, que tem como objetivo qualificar os empreendimentos, incentivar boas práticas e fortalecer o turismo rural na região.