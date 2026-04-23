O grupo reúne representantes de diversas secretarias municipais e da DAE, e tem como base um estudo técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O levantamento identificou as principais áreas suscetíveis a riscos geotécnicos e ambientais, além de apontar as intervenções necessárias para aumentar a segurança da população.

A Prefeitura de Jundiaí realizou a primeira reunião do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), coordenado pela Defesa Civil, com foco no mapeamento das áreas de risco da cidade e na definição das ações prioritárias para prevenção de desastres.

No encontro, foi apresentada a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização (CGAU), documento que orienta o uso do solo e subsidia decisões sobre obras e ocupação urbana. A partir desse material, o GTI passa a trabalhar na construção de uma planilha de ações e de um cronograma de execução, priorizando as intervenções mais urgentes.

A iniciativa integra o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) e tem como foco evitar que fenômenos naturais, como deslizamentos e enchentes, coloquem em risco a vida dos moradores. Além disso, o trabalho conjunto entre as secretarias busca dar mais agilidade às respostas do município, inclusive em demandas acompanhadas por órgãos como o Ministério Público.

O Grupo de Trabalho, instituído por portaria municipal e com publicação na Imprensa Oficial do Município, é responsável por analisar, planejar e viabilizar a execução das medidas indicadas nos estudos técnicos. As reuniões serão realizadas periodicamente, com definição de prioridades e acompanhamento contínuo das ações.