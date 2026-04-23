Com foco em garantir o acesso ao abastecimento de água a todas as famílias, a DAE Jundiaí segue executando intervenções pontuais em regiões já atendidas, mas que ainda apresentam trechos sem cobertura da rede.

Uma das ações em andamento acontece na avenida Nami Azen, no bairro Caxambu, onde estão sendo implantados cerca de 340 metros de rede de água. Com investimento de R$83 mil, a obra vai permitir que moradores que ainda não contavam com o serviço passem a ser atendidos.

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