Com foco em garantir o acesso ao abastecimento de água a todas as famílias, a DAE Jundiaí segue executando intervenções pontuais em regiões já atendidas, mas que ainda apresentam trechos sem cobertura da rede.
Uma das ações em andamento acontece na avenida Nami Azen, no bairro Caxambu, onde estão sendo implantados cerca de 340 metros de rede de água. Com investimento de R$83 mil, a obra vai permitir que moradores que ainda não contavam com o serviço passem a ser atendidos.
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A iniciativa faz parte de uma série de intervenções realizadas ao longo do ano, com o objetivo de ampliar a cobertura e eliminar pontos isolados sem acesso à rede, mesmo em bairros já consolidados. O trabalho integra o avanço da DAE para garantir que todas as famílias da cidade tenham acesso à água tratada.
Para o diretor-presidente da empresa, Daniel Bocalão Júnior, a ação representa um avanço importante nesse processo. “Estamos olhando para situações específicas que ainda existem na cidade, com o compromisso de levar o serviço a todos. Cada nova ligação representa mais qualidade de vida e dignidade para as famílias atendidas”, afirma.
Além da intervenção no Caxambu, a DAE Jundiaí também vem executando outras obras com foco na ampliação do sistema de abastecimento em diferentes regiões. Está em fase final a implantação de 1,2 quilômetro de rede no bairro dos Fernandes, com investimento de mais de R$ 300 mil. A obra deve beneficiar diretamente cerca de 100 famílias.
Já para o segundo semestre deste ano, está previsto o início das obras no Vale do Cebrantes. O projeto contempla a implantação de 4,2 quilômetros de rede, com investimento estimado em R$ 2,2 milhões e início previsto para julho. A intervenção deve beneficiar mais de 200 famílias da região.
O trabalho contínuo reforça o papel da DAE na ampliação dos serviços e no atendimento às demandas da população, com ações direcionadas e planejamento.