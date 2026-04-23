O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) confirmou o registro de três novos casos de febre amarela no estado nesta quarta-feira (22), totalizando seis casos este ano. Foram dois novos casos na região do Vale do Paraíba, na cidade de Lagoinha, sendo dois homens, de 56 e 53 anos, que evoluíram para óbito. O terceiro caso foi registrado na região de Sorocaba, na cidade de Araçariguama, de um homem de 43 anos, que evoluiu para cura.

Na última semana, São Paulo já havia registrado os primeiros três casos da doença, no Vale do Paraíba, sendo um óbito de um homem de 38 anos em Cunha e dois casos em Cruzeiro, que evoluíram para cura. Em todos os casos registrados este ano, os pacientes não tinham histórico de vacinação.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça que a vacinação é a medida mais importante e eficaz para prevenir a febre amarela e evitar casos graves da doença. Desde 2019, a imunização é recomendada para toda a população do estado. Para quem pretende viajar para áreas com risco de transmissão, a orientação é receber a vacina com pelo menos 10 dias de antecedência, garantindo a proteção antes da exposição.

Capacitação