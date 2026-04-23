A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) promoveu uma reunião com entidades que atuam diretamente na rede de proteção social do município, na última semana. O prefeito Gustavo Martinelli esteve no encontro com representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam no atendimento à população em situação de vulnerabilidade no município e anunciou o reajuste dos repasses às entidades, que será retomado em 2026. “O trabalho realizado pelas entidades é essencial para o cuidado com quem mais precisa. Nosso compromisso é manter e fortalecer essas parcerias, garantindo que os serviços continuem chegando com qualidade à população”, destacou Martinelli.

As OSCs são parceiras fundamentais do município, responsáveis por serviços essenciais, como acolhimento, atendimento social e proteção a crianças, idosos e famílias em situação de risco. Atualmente, são 22 contratos firmados com OSCs, que asseguram atendimento contínuo a 3.553 pessoas em Jundiaí, fortalecendo a rede de proteção social e o suporte às famílias que mais precisam.

O reajuste será aplicado no momento da renovação de cada parceria, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme previsto na legislação federal (Lei 13.019/2014 e normativas do Suas). “As organizações devem seguir os trâmites já estabelecidos junto à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sem necessidade de solicitação adicional”, recomenda Luciane Mosca, secretária da Smads.