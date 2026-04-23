Iniciadas oficialmente em agosto de 2025, as obras seguem dentro do cronograma previsto, com entrega estimada para o primeiro semestre de 2027. O prefeito Gustavo Martinelli detalha o andamento. “Estamos conduzindo esse processo com responsabilidade, garantindo que as obras avancem dentro do cronograma e com qualidade, ao mesmo tempo em que estruturamos novas frentes habitacionais e ampliamos a regularização fundiária. Nosso compromisso é dar continuidade a uma política sólida, que ofereça segurança, dignidade e perspectiva de futuro para as famílias de Jundiaí.”

Resultado de um planejamento integrado, a construção de novas moradias populares em Jundiaí segue em ritmo consistente, ampliando o acesso à habitação para quem mais precisa. As obras dos empreendimentos Residenciais Cravos III e Cravos IV, no bairro Fazenda Grande, estão em andamento e já atingiram cerca de 20% de execução.

O desenvolvimento no Fazenda Grande se soma a outras ações. Em dezembro, a prefeitura entregou 16 unidades no núcleo Recanto Novo, no Jardim Tamoio. Das 26 casas previstas para o local, 16 já foram concluídas e destinadas às famílias, enquanto outras 10 estão em fase final de construção, com entrega prevista ainda no primeiro semestre de 2026.

Além da construção de novas moradias, o município também avança na regularização fundiária, garantindo mais segurança jurídica e estabilidade para a população. Já foram entregues 915 matrículas de imóveis, consolidando o direito à moradia regular e promovendo mais dignidade para centenas de famílias.

Residenciais Cravos III e IV: processo de seleção em andamento

As inscrições para participação no programa foram abertas em janeiro de 2026 e somaram mais de 27,5 mil cadastros. O processo segue nas etapas de análise e convocação das famílias, conforme os critérios definidos pelas portarias federais. Os inscritos devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB) para verificar convocações e atualizações.