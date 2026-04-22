A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), promove nos dias 7, 8 e 9 de maio uma ação especial de Dia das Mães com o objetivo de impulsionar as vendas e fomentar a economia do comércio local. No dia 9 de maio, a ação contará com o apoio cultural do Serviço Social do Comércio (Sesc) Jundiaí.

A iniciativa promoverá a circulação de personagens pelas ruas de diversas regiões da cidade, promovendo interação com o público e criando um ambiente mais atrativo para consumidores e lojistas. A proposta é estimular a circulação de pessoas nas áreas comerciais, contribuindo para o aumento do movimento nas lojas durante uma das datas mais importantes para o varejo.

A ação também contará com uma surpresa para as mães: aquelas que estiverem nos pontos onde a iniciativa acontecer receberão um mimo especial para tornar a tornando a experiência ainda mais marcante.