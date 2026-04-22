Jundiaí está recebendo doações que serão destinadas à Campanha do Agasalho promovida pelo Governo de São Paulo, por meio do Fundo Social. As doações de roupas e cobertores devem ser entregues na estação da Linha 7-Rubi. Podem ser doados cobertores, roupas, meias, toucas, cachecóis e calçados, em bom estado de conservação.
A iniciativa tem como slogan ‘Doe com amor, faz bem fazer o bem’ e o objetivo de arrecadar itens de inverno para atender pessoas em situação de vulnerabilidade em todas as regiões paulistas. Em 2026, o foco é ampliar ainda mais o alcance das doações e garantir que os itens cheguem com agilidade às regiões com maior demanda.
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Como colaborar
Em 2026, a campanha conta com uma estrutura ampliada de arrecadação: são 642 pontos distribuídos pelos Fundos Sociais Municipais em todas as regiões do estado, além de 244 unidades físicas do Poupatempo.
As doações podem ser feitas em 17 estações da Linha 7-Rubi, sendo três delas em cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ): Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí.
Distribuição das doações
De acordo com o Governo de São Paulo, a distribuição dos itens segue critérios técnicos e será realizada de forma contínua ao longo da campanha. No interior, a distribuição é realizada diretamente pela rede municipal de assistência social.
Inovação
Neste ano, a campanha também oferece a opção de doação financeira por meio do PIX. A chave é doacoesfussp@sp.gov.br. Segundo o Governo de São Paulo, todo o valor arrecadado será integralmente destinado à compra de cobertores.
Outras informações podem ser obtidas por meio do site da campanha (CLICA AQUI).