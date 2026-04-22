Jundiaí está recebendo doações que serão destinadas à Campanha do Agasalho promovida pelo Governo de São Paulo, por meio do Fundo Social. As doações de roupas e cobertores devem ser entregues na estação da Linha 7-Rubi. Podem ser doados cobertores, roupas, meias, toucas, cachecóis e calçados, em bom estado de conservação.

A iniciativa tem como slogan ‘Doe com amor, faz bem fazer o bem’ e o objetivo de arrecadar itens de inverno para atender pessoas em situação de vulnerabilidade em todas as regiões paulistas. Em 2026, o foco é ampliar ainda mais o alcance das doações e garantir que os itens cheguem com agilidade às regiões com maior demanda.

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