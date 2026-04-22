A piscina adaptada do Complexo Esportivo Nicolino de Luca (Bolão) está em teste de vedação. A obra executada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e de Esporte e Lazer (SMEL), está em fase de avaliação, chamada tecnicamente de “teste de estanqueidade”, e serve para identificar se existe vazamento de água e avaliar a reação da estrutura ao receber carga.

Durante três dias a piscina receberá entre 300 mil e 400 mil litros de água e toda a etapa será acompanhada pelas equipes técnicas O nível da água ficará a 15 centímetros da borda por 72 horas. Se o teste não apontar vazamento, a estrutura será esvaziada, ficará 24 horas secando e, em seguida, a empresa começará a etapa de revestimento da piscina com azulejos, nas cores azul clara e azul marinho, e o rejunte.

A previsão é de que a obra seja concluída no final do primeiro semestre deste ano. A piscina adaptada do Bolão será semiolímpica, contendo 25 metros de comprimento, 12 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. “Este será um espaço essencial para a nossa gente. Vamos dar mais oportunidades e proporcionar aos munícipes uma piscina que oferece todas as condições necessárias para aprendizagem e melhoria na qualidade de vida. É uma reivindicação antiga e que proporcionará um ambiente acessível a todos, onde o esporte e a inclusão caminharão juntos”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

O projeto