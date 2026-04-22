Lojistas que desejarem abrir as portas do comércio no feriado de 1° de Maio terão de fazer acordo com entidades patronal e laboral. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e está pautada pela Convenção Coletiva de Trabalho (CLT) vigente, que proíbe a abertura do comércio no Dia do Trabalho.

O acordo precisa ser firmado por todos os lojistas, das lojas no Centro, às dos bairros e também dos shoppings. De acordo com o Sincomercio, a solicitação deve ser feita com antecedência por meio do e-mail cadastro@sincomerciojundiai.com.br

O Sincomercio reforça que as empresas que não firmarem o acordo estão sujeitas a uma multa por descumprimento das obrigações contidas na presente norma coletiva. Em caso de dúvidas, os lojistas podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4583-1410.