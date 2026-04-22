22 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Abertura do comércio no feriado dependerá de acordo com entidades

Por Da redação | Sincomercio
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Lojistas só poderão abrir as portas no feriado com base em acordo
Lojistas só poderão abrir as portas no feriado com base em acordo

Lojistas que desejarem abrir as portas do comércio no feriado de 1° de Maio terão de fazer acordo com entidades patronal e laboral. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e está pautada pela Convenção Coletiva de Trabalho (CLT) vigente, que proíbe a abertura do comércio no Dia do Trabalho.

O acordo precisa ser firmado por todos os lojistas, das lojas no Centro, às dos bairros e também dos shoppings. De acordo com o Sincomercio, a solicitação deve ser feita com antecedência por meio do e-mail cadastro@sincomerciojundiai.com.br

O Sincomercio reforça que as empresas que não firmarem o acordo estão sujeitas a uma multa por descumprimento das obrigações contidas na presente norma coletiva. Em caso de dúvidas, os lojistas podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4583-1410.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários