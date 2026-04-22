Nesta semana, Jundiaí terá ainda o clima que vem tendo já há alguns dias: manhãs mais frias, tardes quentes e noites frias novamente. No fim de semana, porém, a tendência é de que a amplitude térmica, que é a diferença entre temperatura mínima e máxima em um mesmo dia, diminua, pois as mínimas vão subir. Mas, com o tempo firme, a tendência é de queda na umidade do ar.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), amanhã (23), Jundiaí terá termômetros entre 13°C e 29°C. Na sexta-feira (24), as mesmas temperaturas ao longo do dia. No sábado (25), a mínima será de 17°C e máxima de 29°C. Já no domingo (26), mínima de 18°C e máxima de 30°C. Em todos esses dias, o céu terá poucas nuvens.

Segundo o Climatempo, essa amplitude térmica que acontece há alguns dias e deve durar até o fim da semana se deve a um forte sistema de alta pressão atmosférica que predomina sobre a região Sudeste do Brasil e causa um bloqueio na circulação de ventos, mantendo as frentes frias afastadas do estado de São Paulo por mais alguns dias. No entanto, este sistema de alta pressão também deixa o ar seco.