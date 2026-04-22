Nesta semana, Jundiaí terá ainda o clima que vem tendo já há alguns dias: manhãs mais frias, tardes quentes e noites frias novamente. No fim de semana, porém, a tendência é de que a amplitude térmica, que é a diferença entre temperatura mínima e máxima em um mesmo dia, diminua, pois as mínimas vão subir. Mas, com o tempo firme, a tendência é de queda na umidade do ar.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), amanhã (23), Jundiaí terá termômetros entre 13°C e 29°C. Na sexta-feira (24), as mesmas temperaturas ao longo do dia. No sábado (25), a mínima será de 17°C e máxima de 29°C. Já no domingo (26), mínima de 18°C e máxima de 30°C. Em todos esses dias, o céu terá poucas nuvens.
Segundo o Climatempo, essa amplitude térmica que acontece há alguns dias e deve durar até o fim da semana se deve a um forte sistema de alta pressão atmosférica que predomina sobre a região Sudeste do Brasil e causa um bloqueio na circulação de ventos, mantendo as frentes frias afastadas do estado de São Paulo por mais alguns dias. No entanto, este sistema de alta pressão também deixa o ar seco.
Os níveis de umidade no ar tendem a baixar mais em todo o estado de São Paulo com a persistência do sistema de alta de pressão atmosférica. Os paulistas terão dias com muito sol pelo menos até o domingo, 26 de abril, com grande amplitude térmica, pois as madrugadas seguem com temperatura amena, mas as tardes vão ficar cada vez mais quentes. Até o próximo domingo, a chance de chuva no estado de São Paulo é muito baixa.
Embora o dia esquente durante as tardes, a madrugada do feriado de 21 de abril foi a mais fria do ano até agora na cidade de São Paulo, com 14,9°C na zona Norte. Em Jundiaí, a mínima do mesmo dia foi de 15°C, segundo medição do Instituto Agronômico de Campinas (IAC).
Apesar da variação de temperatura e do aquecimento no fim de semana, uma constante será o ar seco, o que exige atenção da população em relação à hidratação, especialmente grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos.