A Paróquia São José Operário, no Retiro, promove no dia 25 de abril e 1 e 2 de maio, a 26ª Festa de São José Operário. Além da parte litúrgica com missas e novena ao longo da semana que antecede o evento, o encontro também será de festa com atrações nos finais de semana.
Além da venda de porções, pastéis, lanches, doces e bebidas, haverá também atração musical, no dia 25, com a banda de pagode ‘Entre Amigos’. O evento começa sempre após as missas.
No dia 1 de maio, dia de São José, haverá missas às 9h, 15h e 18h, com carreata pelo bairro às 10h30 seguido de almoço festivo.
“É sempre com grande satisfação que recebemos os paroquianos para esta grande festa. Lembrando que nossa novena começou no dia 22 e prossegue até o dia 30. Estão todos convidados para vivenciar este momento”, diz o pároco Rodolfo Cavallaro.
Este ano, como tradição, além do ’Espaço Operarinhos’, com atividades para as crianças, a edição conta com cabine de fotos (no dia 1º de maio), roleta de prêmios e a lojinha do operário.
Serviço
A paróquia São José Operário fica na rua Maestro Paulo Mário de Souza, 284, Retiro. Mais informações pelo Instagram oficial @paroquia.sjo