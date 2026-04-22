A Paróquia São José Operário, no Retiro, promove no dia 25 de abril e 1 e 2 de maio, a 26ª Festa de São José Operário. Além da parte litúrgica com missas e novena ao longo da semana que antecede o evento, o encontro também será de festa com atrações nos finais de semana.

Além da venda de porções, pastéis, lanches, doces e bebidas, haverá também atração musical, no dia 25, com a banda de pagode ‘Entre Amigos’. O evento começa sempre após as missas.

No dia 1 de maio, dia de São José, haverá missas às 9h, 15h e 18h, com carreata pelo bairro às 10h30 seguido de almoço festivo.