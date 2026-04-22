O Governo de São Paulo publicou nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial, uma portaria que regulamenta a circulação, permanência e o controle de presença nas reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs). A medida busca padronizar procedimentos administrativos e reforçar a organização e a segurança institucional dos encontros, mantendo o caráter aberto e participativo desses espaços.

Entre os principais pontos, a portaria torna obrigatório o registro formal de presença em todas as reuniões ordinárias e extraordinárias. A lista deverá conter nome completo, assinatura e número de documento oficial de identificação, como RG, CPF ou CNH. A responsabilidade pela elaboração, conferência e guarda do documento será do segundo secretário de cada Conseg.

“A portaria dará mais segurança e tranquilidade aos membros dos Consegs e à comunidade que participa das reuniões. Como são discutidos temas sensíveis de segurança pública, adotamos a identificação dos participantes, sem restringir o acesso da população. Eventuais irregularidades serão tratadas pelas forças policiais presentes, quando necessário. A medida fortalece ainda mais o Conseg como um espaço de cidadania e participação social”, disse o coronel Leonardo Isipon, diretor estadual dos Consegs.