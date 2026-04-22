A ação contou com a palestra “Da dor à identidade: o nascimento de uma marca”, ministrada por Gabriel Prieto, um dos fundadores da Holy Burger, hamburgueria paulistana eleita a 3ª melhor do mundo de acordo com a lista dos The World’s Best Burgers, da Burgerdudes. Durante a apresentação, Prieto falou sobre construção de marca e identidade, trazendo o processo de desenvolvimento e criação da Holy Burger como exemplo.

Na última segunda-feira (13), o Sebrae-SP em Jundiaí realizou uma palestra e um encontro de negócios para hamburguerias da região. O evento teve como objetivo preparar e sensibilizar os presentes para participarem do programa “Prepara Gastronomia Hamburguerias”, que terá início oficialmente no dia 27 de abril. Compareceram ao evento em torno de 50 pessoas, dentre elas fornecedores e donos de hamburguerias de Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Morungaba e Várzea Paulista.

Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, Erika Miguel de Jesus, o evento foi um primeiro passo para sensibilizar esses empreendedores. “É importante eles olharem para a gestão e o posicionamento estratégico dos seus negócios, entendendo o potencial de crescimento que existe quando há planejamento, troca de experiências e conexão com outros atores do setor. O programa em sua totalidade vem justamente para apoiar esse desenvolvimento de forma estruturada, trazendo conteúdos práticos e aplicáveis ao dia a dia, além de promover conexões que podem gerar novas oportunidades e parcerias”, destaca.

Sobre o “Prepara Gastronomia Hamburguerias”

O programa “Prepara Gastronomia” é uma iniciativa do Sebrae Minas Gerais e foi desenvolvido para impulsionar negócios do segmento de alimentação fora do lar. Em Jundiaí, a ideia é também implementar o programa, mas aos poucos. Erika explica por que decidiram começar o programa na região com o foco em hamburguerias. “Em 2025 um grupo de empresários procurou o Sebrae e mostrou o potencial do segmento e a necessidade de fortalecê-lo, por meio da conexão entre os empresários e a indústria e capacitação nas áreas de gestão. As hamburguerias são um segmento inovador, criativo e muito dinâmico. Além disso, tínhamos parceiros empenhados em apoiar o trabalho, como as empresas Inove10x de marketing, a indústria Festpan, Zafran, MegaG e BBifoof e as hamburguerias Badaioka e Etsburguer. Com todo esse potencial e apoio, ficou fácil escolher o segmento para iniciar o trabalho”, diz.

O foco do programa é proporcionar conteúdos de gestão estratégica, controle de custos, posicionamento de marca e excelência operacional através de treinamentos, diagnóstico e acompanhamento, capacitação em gestão e a oportunidade de trocar contatos e conexões com outros donos de hamburguerias e/ou fornecedores da região.