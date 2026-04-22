Produtores rurais têm até o dia 8 de maio para se inscrever nas Subvenções Econômicas da Prefeitura de Jundiaí que oferecem incentivo financeiro para quem preserva o meio ambiente e investe em práticas sustentáveis no campo.
As subvenções reconhecem e apoiam ações que contribuem para a conservação dos recursos naturais, como proteção de nascentes, preservação de áreas verdes, manejo adequado do solo e uso de técnicas agrícolas sustentáveis. Na prática, o produtor recebe um apoio financeiro que ajuda a manter e ampliar essas iniciativas, fortalecendo a produção rural e o desenvolvimento sustentável do município.
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Podem participar proprietários e produtores rurais de Jundiaí que já desenvolvem ou tenham interesse em adotar práticas ambientais em suas propriedades. A proposta é valorizar quem produz com responsabilidade e incentivar cada vez mais a sustentabilidade no campo.
Além do impacto ambiental positivo, a subvenção também contribui para a melhoria da produtividade, redução de custos e valorização das propriedades rurais, gerando benefícios diretos para o produtor e para toda a cidade.
Como participar
Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 8 de maio de 2026, presencialmente na Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, no Paço Municipal, 5º andar, ala Norte.
Para participar, é necessário ser produtor rural em Jundiaí e atender aos critérios previstos no edital, disponível neste link.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4589-8581 / 4589-8692 ou pelo e-mail agronegocio@jundiai.sp.gov.br.