Produtores rurais têm até o dia 8 de maio para se inscrever nas Subvenções Econômicas da Prefeitura de Jundiaí que oferecem incentivo financeiro para quem preserva o meio ambiente e investe em práticas sustentáveis no campo.

As subvenções reconhecem e apoiam ações que contribuem para a conservação dos recursos naturais, como proteção de nascentes, preservação de áreas verdes, manejo adequado do solo e uso de técnicas agrícolas sustentáveis. Na prática, o produtor recebe um apoio financeiro que ajuda a manter e ampliar essas iniciativas, fortalecendo a produção rural e o desenvolvimento sustentável do município.

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