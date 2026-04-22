No dia 25 de abril, Jundiaí terá a segunda edição da Caminhada pelo Respeito e Direito dos Autistas e Neurodivergentes. Um momento de conscientização, apoio e união por uma sociedade mais acolhedora para todos.
O evento tem como objetivo a celebração da diversidade e a promoção da inclusão em uma manhã de conscientização, empatia e solidariedade, onde todos são bem-vindos a caminhar juntos em prol de um mundo mais justo. O ambiente é acolhedor, repleto de atividades e informações sobre os direitos dos autistas e neurodivergentes. Durante a caminhada, os participantes podem aprender mais sobre como apoiar essa causa tão importante.
A caminhada é realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, 33ª Subseção Jundiaí, com atuação da:
Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência;
Comissão de Direito Médico e Saúde;
Comissão da Jovem Advocacia;
Comissão Cultural;
Comissão do Acadêmico e da Acadêmica do Direito;
Comissão de Bioética e Direito;
Comissão "OAB vai à Escola".
Serviço: 2ª Caminhada pelo Respeito e Direito dos Autistas e Neurodivergentes
Parque da Cidade de Jundiaí (rodovia João Cereser, Km 66)
Dia 25 de abril, 8h
Concentração no Jardim Japonês
Garanta a camiseta oficial do evento (limitadas):
https://www.sympla.com.br/evento/2-caminhada-pelo-respeito-e-pelos-direitos-dos-autistas-e-neurodivergentes/3386295