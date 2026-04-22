No dia 25 de abril, Jundiaí terá a segunda edição da Caminhada pelo Respeito e Direito dos Autistas e Neurodivergentes. Um momento de conscientização, apoio e união por uma sociedade mais acolhedora para todos.

O evento tem como objetivo a celebração da diversidade e a promoção da inclusão em uma manhã de conscientização, empatia e solidariedade, onde todos são bem-vindos a caminhar juntos em prol de um mundo mais justo. O ambiente é acolhedor, repleto de atividades e informações sobre os direitos dos autistas e neurodivergentes. Durante a caminhada, os participantes podem aprender mais sobre como apoiar essa causa tão importante.

A caminhada é realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, 33ª Subseção Jundiaí, com atuação da:

Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência;

Comissão de Direito Médico e Saúde;

Comissão da Jovem Advocacia;

Comissão Cultural;

Comissão do Acadêmico e da Acadêmica do Direito;

Comissão de Bioética e Direito;

Comissão "OAB vai à Escola".