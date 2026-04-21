A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) definiu novas diretrizes para facilitar o pagamento de contas de água e esgoto em atraso em todo o estado. Na quinta-feira (16), a agência publicou uma nova norma com regras mais claras e justas para a cobrança, renegociação e parcelamento dessas tarifas.

A medida vale para todas as concessionárias reguladas pela Arsesp, inclusive a Sabesp, que atende municípios da região (Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu e Várzea Paulista), e busca, além de simplificar a quitação de débitos, evitar o aumento excessivo das dívidas e garantir mais proteção ao consumidor.

“A norma representa um avanço importante, respondendo a uma demanda da sociedade por mais transparência e equilíbrio nas cobranças, além de incorporar formas mais modernas de pagamento. Ela demonstra o resultado de uma regulação forte e responsável, alinhada às necessidades da população”, afirma o diretor-presidente da Arsesp, Diego Domingues.