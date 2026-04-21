Contribuintes de Jundiaí podem direcionar parte do Imposto de Renda para financiar projetos sociais no próprio município sem pagar valores adicionais. A destinação pode ser feita durante o preenchimento da declaração anual por quem utiliza o modelo completo. O prazo para envio termina em 29 de maio.

Pessoas físicas podem repassar até 3% do imposto devido para cada fundo municipal — da Criança e do Adolescente e do Idoso. Já pessoas jurídicas podem destinar até 1%. O procedimento é realizado dentro do sistema da Receita Federal, que calcula automaticamente o limite disponível para doação.

Segundo as regras vigentes, a destinação não gera cobrança extra. O valor indicado é abatido do imposto devido. Nos casos em que há imposto a pagar, a quantia reduz o saldo final. Quando o contribuinte tem direito à restituição, o valor é incorporado ao montante a ser recebido.