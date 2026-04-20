A Polícia Militar foi acionada no domingo (19) à noite no bairro São João, em Itupeva, para atender a um caso de violência doméstica, mas acabou se deparando com um caso de porte ilegal de arma de fogo. E chama atenção é o armamento que o indivíduo tinha: uma espingarda de cano curto bastante antiga.

A equipe, composta pelos soldados Medrado e Muller e cabo Monzani, sob supervisão do sargento Silvio, foi acionada para atender um caso de violência doméstica, No local, uma senhora foi questionada se havia sofrido violência e ela respondeu que não. Em seguida, o marido dela saiu de casa e também foi questionado se havia acontecido algum episódio de violência entre ele e a esposa, mas também negou.

Na frente da casa, havia um veículo estacionado, que pertence ao homem. Como na ocorrência havia menção a arma de fogo, o interior do veículo foi verificado pelos policiais e, atrás do banco do motorista, havia uma mochila com uma arma dentro. A arma, do tipo espingarda, estava carregada.