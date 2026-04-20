Durante o Abril Laranja, mês dedicado à conscientização e prevenção contra a crueldade animal, a Prefeitura de Jundiaí intensifica as ações de proteção e bem-estar dos pets, com destaque para a importância da identificação dos animais. As iniciativas são conduzidas pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) de Jundiaí.

A identificação é uma das principais ferramentas no combate ao abandono e aos maus-tratos. Com um animal devidamente registrado, seja por meio do RG Animal ou da microchipagem, é possível localizar rapidamente o tutor em caso de perda, além de responsabilizar em casos de negligência.

Microchipagem: identificação permanente e segura

A microchipagem é considerada uma forma segura e definitiva de identificação e, no município, é obrigatória por lei, reforçando o compromisso com a proteção dos pets. O procedimento consiste na aplicação de um pequeno dispositivo sob a pele do animal, contendo um código único que pode ser lido por equipamentos específicos.