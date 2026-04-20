20 de abril de 2026
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ABRIL LARANJA

Identificação de pets amplia proteção aos animais em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A identificação dos animais é essencial para garantir segurança, facilitar a localização em caso de perda e combater o abandono
A identificação dos animais é essencial para garantir segurança, facilitar a localização em caso de perda e combater o abandono

Durante o Abril Laranja, mês dedicado à conscientização e prevenção contra a crueldade animal, a Prefeitura de Jundiaí intensifica as ações de proteção e bem-estar dos pets, com destaque para a importância da identificação dos animais. As iniciativas são conduzidas pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) de Jundiaí.

A identificação é uma das principais ferramentas no combate ao abandono e aos maus-tratos. Com um animal devidamente registrado, seja por meio do RG Animal ou da microchipagem, é possível localizar rapidamente o tutor em caso de perda, além de responsabilizar em casos de negligência.

Microchipagem: identificação permanente e segura

A microchipagem é considerada uma forma segura e definitiva de identificação e, no município, é obrigatória por lei, reforçando o compromisso com a proteção dos pets. O procedimento consiste na aplicação de um pequeno dispositivo sob a pele do animal, contendo um código único que pode ser lido por equipamentos específicos.

Em Jundiaí, o microchip permite que o animal seja identificado e vinculado ao seu tutor por meio do sistema municipal. O recurso é essencial para a devolução de animais perdidos e para o monitoramento de casos de abandono.

O Debea realiza a microchipagem gratuitamente nos animais que passam pelos mutirões mensais de castração. Além disso, pets já castrados também podem receber o microchip em atendimentos realizados pelo departamento, conforme critérios do serviço.

Todos os animais microchipados em Jundiaí são cadastrados no sistema GBEA (Gestão do Bem-Estar Animal), banco de dados da prefeitura que reúne informações dos pets e seus responsáveis. A ferramenta permite identificar os animais por meio da leitura do chip e auxilia no planejamento de ações públicas. Para garantir a efetividade do sistema, é importante manter os dados atualizados.

RG Animal: identidade digital dos pets

O RG Animal é um documento digital gratuito do Governo Federal que funciona como uma identidade para cães e gatos, reunindo em um único cadastro informações do animal e do tutor, como características físicas, idade aproximada, dados de vacinação e endereço, além de um número único válido em todo o país.

Vinculado ao SinPatinhas, o registro pode ser feito de forma on-line e facilita a identificação em casos de perda, o acesso a serviços públicos e o planejamento de políticas voltadas ao bem-estar animal. O cadastro pode ser realizado mesmo sem a microchipagem, com possibilidade de atualização posterior das informações.

As ações do Abril Laranja em Jundiaí incluem atividades educativas, campanhas de conscientização e incentivo à guarda responsável, ampliando o acesso aos serviços públicos e fortalecendo o cuidado com os animais.

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