O mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos, que acontece nos dias 2 e 3 de maio em Jundiaí, está com vagas esgotadas. A alta adesão evidencia a conscientização da população sobre a importância da castração para o controle populacional, além dos benefícios diretos para a saúde e o bem-estar dos animais. No entanto, para quem não conseguiu se inscrever, novos mutirões já estão programados: nos dias 7 de maio e 3 de junho, ambos no Departamento de Bem-Estar Animal (Debea). As inscrições serão disponibilizadas em breve.

A mobilização para o mutirão ocorreu ao longo do Abril Laranja, mês dedicado à prevenção da crueldade contra os animais, fortalecendo a conscientização sobre cuidados, responsabilidade e respeito aos pets.

Os mutirões de castração ampliam o acesso gratuito aos procedimentos e integram as políticas públicas de bem-estar e proteção animal no município, coordenadas pelo Debea, vinculado à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) da Prefeitura de Jundiaí.