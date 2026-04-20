20 de abril de 2026
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BEM-ESTAR ANIMAL

Mutirão de castração esgota vagas e abre novas datas em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Mutirão de castração tem vagas esgotadas em Jundiaí, evidenciando a alta procura pelo serviço gratuito
Mutirão de castração tem vagas esgotadas em Jundiaí, evidenciando a alta procura pelo serviço gratuito

O mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos, que acontece nos dias 2 e 3 de maio em Jundiaí, está com vagas esgotadas. A alta adesão evidencia a conscientização da população sobre a importância da castração para o controle populacional, além dos benefícios diretos para a saúde e o bem-estar dos animais. No entanto, para quem não conseguiu se inscrever, novos mutirões já estão programados: nos dias 7 de maio e 3 de junho, ambos no Departamento de Bem-Estar Animal (Debea). As inscrições serão disponibilizadas em breve.

A mobilização para o mutirão ocorreu ao longo do Abril Laranja, mês dedicado à prevenção da crueldade contra os animais, fortalecendo a conscientização sobre cuidados, responsabilidade e respeito aos pets.

Os mutirões de castração ampliam o acesso gratuito aos procedimentos e integram as políticas públicas de bem-estar e proteção animal no município, coordenadas pelo Debea, vinculado à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) da Prefeitura de Jundiaí.

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